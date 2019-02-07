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Ксения Собчак и Максим Виторган посетили день рождение мужа ювелира Яны Расковаловой

Экс-телеведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Собчак посетила вместе со своим любимым мужем Максимом Виторганом день рождение супруга известного московского ювелира Яны Расковаловой.

По словам свидетелей, тележурналистка и актер выглядели вполне радостными и весь вечер мило беседовали с другими гостями мероприятия.

Ксения Собчак и Максим Виторган посетили день рождение мужа ювелира Яны Расковаловой

Несколько часов назад в социальных сетях появилась новая совместная фотография Собчак и Виторгана, которая, как удалось выяснить, была сделана на дне рождении мужа Расковаловой.

Нужно сказать, что свежий снимок Ксении и Максима разлетелся по Сети молниеносно, а преданные поклонники звездного семейства тут же принялись его комментировать.

По словам интернет-пользователей, они уже давно ждали того момента, когда Собчак или Виторган все-таки опубликуют свежую совместную фотографию, так как очень любят их пару. Некоторые же читатели указали на то, что очень соскучились по «живым» снимкам Ксении и Максима.

Ксения Собчак и Максим Виторган посетили день рождение мужа ювелира Яны Расковаловой

«Какие же Вы все-таки милые, когда вместе! Просто невозможно насмотреться на Вас! Обожаю Вашу семью! Счастья Вам!», «Соскучилась по Вашим живым снимкам! Порадуйте нас еще чем-то!», - продолжают писать в Сети.

К слову, с Яной Расковаловой Собчак и Виторган дружат уже очень дано. Московский ювелир довольно часто приглашает звездное семейство посетить то или иное мероприятие, которое она лично организовывает.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:28

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