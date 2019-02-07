Брат Кейт Миддлтон Джеймс прокатился по улицам Лондона на велосипеде с собаками





Джеймс Миддлтон очень любит собак и велопрогулки. Родственник герцогини Кембриджской решил совместить свои увлечения и проехаться с четырьмя питомцами по столице Великобритании. Такое явление произвело на местных жителей особенное впечатление. Но больше соотечественников брата Кейт Миддлтон удивило необычное транспортное средство члена королевской семьи. А именно: специальный грузовой велосипед с отсеком для животных в передней части. Собаки спокойно сидели на "своем месте" во время поездки, сообщает британский таблоид.Джеймс Миддлтон, являющийся самым завидным английским женихом, больше напоминал ковбоя, сидящего за рулем велосипеда. Куда и с какой целью следовал представитель королевского дворца - неизвестно.