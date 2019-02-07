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Актер Андрей Чадов рассекретил свою новую возлюбленную

Отечественный актер Андрей Чадов официально рассекретил поклонникам свою новую возлюбленную. Снимок своей избранницы 38-летний артист показал фанатам посредством поста в Instagram.
Актер Андрей Чадов рассекретил свою новую возлюбленную

Андрей Чадов редко открыто говорит о своей личной жизни, стараясь держать ее в секрете от широких масс. В связи с этим новая публикация в соцсети для поклонников актера стала настоящим сюрпризом. В своем профиле звезда отечественного кино разместил фото девушки, подписав его на английском словами “Мой ангел”. Никаких подробностей о своей новой избраннице Чадов раскрывать не стал, СМИ неизвестно, как зовут вторую половину актера или кто она по профессии.

В комментариях многочисленные фолловеры заявили, что показанная на фото девушка — настоящая красавица. Андрею Чадову его преданные поклонники пожелали личного счастья, обрадовавшись тому, что 38-летний кумир наконец-то нашел для себя достойную возлюбленную. Кроме того, такую открытость актера публика восприняла, как свидетельство серьезных намерений артиста в новых отношениях.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:39

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