Актер Андрей Чадов рассекретил свою новую возлюбленную

Андрей Чадов редко открыто говорит о своей личной жизни, стараясь держать ее в секрете от широких масс. В связи с этим новая публикация в соцсети для поклонников актера стала настоящим сюрпризом. В своем профиле звезда отечественного кино разместил фото девушки, подписав его на английском словами “Мой ангел”. Никаких подробностей о своей новой избраннице Чадов раскрывать не стал, СМИ неизвестно, как зовут вторую половину актера или кто она по профессии.В комментариях многочисленные фолловеры заявили, что показанная на фото девушка — настоящая красавица. Андрею Чадову его преданные поклонники пожелали личного счастья, обрадовавшись тому, что 38-летний кумир наконец-то нашел для себя достойную возлюбленную. Кроме того, такую открытость актера публика восприняла, как свидетельство серьезных намерений артиста в новых отношениях.