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Разность температур воды способствует появлению новых видов морских существ

Ученые считают, что из-за разности температур воды происходит развитие новых видов морских обитателей. Так, в теплых и холодных водах не изолированные, но родственные виды морских рыб могут иметь различия в генах
Разность температур воды способствует появлению новых видов морских существ

Австралийские и южноафриканские исследователи изучили популяцию бычков, адаптировавшихся к жизни в холодных и теплых водах, но проживающих в одном регионе. Оказалось, что у них имеются ярко выраженные отличия в ДНК, вызванные разностью температур воды.

Профессора Университетов Йоханнесбурга и Флиндера Питер Теске и Лучиано Бехерегарай добавили, что эволюция новых видов под влиянием потоков разных температур протекает достаточно медленно. Однако, если сегодня ученые могут найти различия в генах, то в будущем новые виды изменятся морфологически, тогда их отличия будут видны невооруженным глазом.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:30

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