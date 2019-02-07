Звезда советских комедий Александр Демьяненко ушел от жены к любовнице с одним чемоданом в руках





В браке с женой Александр Демьяненко прожил порядка 20 лет, однако в какой-то момент актер просто оставил супругу. Собрав вещи в чемодан, экранный Шурик ушел к ассистентке по дубляжу. Такой поступок для многих поклонников артиста стал настоящей неожиданностью. К тому же, Демьяненко усердно скрывал свои чувства к другой женщине, которые зародились уже давно во время совместной работы на студии.Хотя после расставания актер оставил бывшей супруге почти все нажитое совместно имущество и квартиру, для нее это все равно стало серьезным ударом в моральном плане. Женщина предпринимала попытки вернуть артиста, но это ни к чему не привело. По словам друга Александра Демьяненко Олега Белова, вторая жена звезды советского кинематографа оказалась мудрой, рядом с ней актер был счастлив, испытывая радость от семейной жизни.