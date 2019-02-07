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Отдыхающая на Мальдивах Екатерина Андреева занялась воздушной йогой

Отечественная телеведущая Екатерина Андреева проводит свой отпуск на Мальдивах, где решила попробовать свои силы в воздушной йоге. О новом увлечении звезда рассказала посредством поста в Instagram.
Отдыхающая на Мальдивах Екатерина Андреева занялась воздушной йогой

В последнее время Екатерина Андреева много времени уделяет путешествиям, успев недавно побывать в Таиланде. Теперь ведущая остановилась на Мальдивах, где занимается воздушной йогой. Но новом видео знаменитость демонстрирует многочисленным фолловерам свои навыки, рассказывая о всех преимуществах соответствующей практики. В процессе теледива использует “гамак”, который разместили прямо у воды.

В комментариях подписчики отметили, что выглядит воздушная йога очень оригинально, мало кто усомнился и в достоинствах подобных упражнений. Просмотреть видео на странице Екатерины Андреевой всего за сутки успели более 57 тысяч пользователей соцсети.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:13

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