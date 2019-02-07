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Рассекречена личность нового возлюбленного звезды «Дом-2» Кати Колисниченко

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Екатерина Колисниченко опять собирается замуж.

Несколько часов назад в социальных сетях рассекретили имя нового избранника Колисниченко, с которым совсем скоро длинноволосая красавица свяжет свою судьбу.

Рассекречена личность нового возлюбленного звезды «Дом-2» Кати Колисниченко

Многие поклонники Екатерины до недавнего времени даже не знали, как зовут нового мужчину своей любимицы, ведь брюнетка то и дело заявляла, что очень боится показывать своего бойфренда публике, указывая на то, что «счастье любит тишину».

Впрочем, сегодня появилась информация, что возлюбленного Колисниченко зовут Алексей Солодовник. Известно, что новый мужчина Екатерины немного младше нее, ему только недавно исполнилось 29 лет. Более того, у избранника экс-участницы «Дома-2» есть маленький наследник.

Рассекречена личность нового возлюбленного звезды «Дом-2» Кати Колисниченко

Нужно сказать, что несмотря на то, что Колисниченко до сих пор так и не подтвердила, но и не опровергла эту информацию многочисленные интернет-пользователи убеждены, что сообщение, распространенное в Сети, является правдивым.

Рассекречена личность нового возлюбленного звезды «Дом-2» Кати Колисниченко

Дело в том, что на днях Екатерина и Алексей разместили в личных микроблогах в Instagram в Stories одинаковые фотографии, которые были сделаны в Карелли. На снимках Солодовник и Колисниченко признаются подписчикам, за что они полюбили свою вторую половинку.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:51

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