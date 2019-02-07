Владимир Кличко забрал дочь у бывшей возлюбленной Хайден Панеттьери





Звезда сериала “Герои” после расставания с Владимиром Кличко решила начать новую жизнь, закрутив роман со своим коллегой Брайаном Хикерсоном. Однако последний оказался проблемным избранником, однажды очутившись в полиции после драки с собственным отцом. Кроме того, в СМИ заявляют, что живет молодой актер за счет своей более известной возлюбленной. Инсайдеры утверждают, что Кличко решил забрать четырехлетнюю дочь Кайю-Евдокию к себе, и сейчас девочка вместе с отцом живет в Киеве. Заниматься воспитанием наследницы известному боксеру помогает его мать.СМИ уточняют, что Хайден Панеттьери не против того, что дочь живет с ее бывшим возлюбленным, считая, что на данном этапе для девочки так даже лучше. После расставания пара решила сохранить хорошие отношения, чтобы не травмировать наследницу.