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Владимир Кличко забрал дочь у бывшей возлюбленной Хайден Панеттьери

Украинский боксер Владимир Кличко забрал у своей экс-избранницы Хайден Панеттьери их совместную дочь. Пара рассталась несколько лет назад, долгое время прожив в гражданском браке.
Владимир Кличко забрал дочь у бывшей возлюбленной Хайден Панеттьери

Звезда сериала “Герои” после расставания с Владимиром Кличко решила начать новую жизнь, закрутив роман со своим коллегой Брайаном Хикерсоном. Однако последний оказался проблемным избранником, однажды очутившись в полиции после драки с собственным отцом. Кроме того, в СМИ заявляют, что живет молодой актер за счет своей более известной возлюбленной. Инсайдеры утверждают, что Кличко решил забрать четырехлетнюю дочь Кайю-Евдокию к себе, и сейчас девочка вместе с отцом живет в Киеве. Заниматься воспитанием наследницы известному боксеру помогает его мать.
Владимир Кличко забрал дочь у бывшей возлюбленной Хайден Панеттьери

СМИ уточняют, что Хайден Панеттьери не против того, что дочь живет с ее бывшим возлюбленным, считая, что на данном этапе для девочки так даже лучше. После расставания пара решила сохранить хорошие отношения, чтобы не травмировать наследницу.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:00

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