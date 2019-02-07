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В России потребители теряют интерес к банковским картам

Как показала статистика, в России потребители меньше проводят оплату услуг через банковские карты. На смену пришли бесконтактные расчеты через смартфон.
В России потребители теряют интерес к банковским картам

За прошлый год увеличилось число пользователей мобильных приложений для бесконтактных услуг. Количество таких расчетов возросло до 133 миллионов, что больше в 5 раз по сравнению с 2018 годом. По данным салонов сотовой связи, за последний год было приобретено 11 миллионов смартфонов с установленным приложением для проведения оплаты через устройство.

Ожидается, что наступивший год только увеличит популярность таких приложений, и пользователи перестанут ощущать потребность в пластиковых банковских картах. Но, как отмечают эксперты, у такого нововведения есть и негативные стороны. Из-за бесконтактных оплат теряется контроль личных средств.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 09:55

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