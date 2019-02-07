В России потребители теряют интерес к банковским картам
Как показала статистика, в России потребители меньше проводят оплату услуг через банковские карты. На смену пришли бесконтактные расчеты через смартфон.
За прошлый год увеличилось число пользователей мобильных приложений для бесконтактных услуг. Количество таких расчетов возросло до 133 миллионов, что больше в 5 раз по сравнению с 2018 годом. По данным салонов сотовой связи, за последний год было приобретено 11 миллионов смартфонов с установленным приложением для проведения оплаты через устройство.
Ожидается, что наступивший год только увеличит популярность таких приложений, и пользователи перестанут ощущать потребность в пластиковых банковских картах. Но, как отмечают эксперты, у такого нововведения есть и негативные стороны. Из-за бесконтактных оплат теряется контроль личных средств.
За прошлый год увеличилось число пользователей мобильных приложений для бесконтактных услуг. Количество таких расчетов возросло до 133 миллионов, что больше в 5 раз по сравнению с 2018 годом. По данным салонов сотовой связи, за последний год было приобретено 11 миллионов смартфонов с установленным приложением для проведения оплаты через устройство.
Ожидается, что наступивший год только увеличит популярность таких приложений, и пользователи перестанут ощущать потребность в пластиковых банковских картах. Но, как отмечают эксперты, у такого нововведения есть и негативные стороны. Из-за бесконтактных оплат теряется контроль личных средств.
Технологии
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 09:55