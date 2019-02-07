Ученые: Медоносные пчелы умеют считать





При этом все арифметические действия они проводят с цветными изображениями, поскольку знаки плюса и минуса для них являются абстрактными. Если пчелы видели перед собой голубые изображения, то они понимали, что им необходимо прибавить единицу к имеющемуся количеству фигур, если перед ними были фигуры желтого цвета, то от них требовалось вычесть одну единицу.Адриан Дайер отметил, что он и его коллеги провели эксперимент, в котором пчелам необходимо было проводить вычисления, чтобы получить вознаграждение. При каждом верном ответе насекомым давали каплю сахарного сиропа, при неверном ответе — горький хинин. Оказалось, что в большинстве случаев (63%) пчелы давали правильный ответ.