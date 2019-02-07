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Ученые: Медоносные пчелы умеют считать

Французские ученые установили, что медоносные пчелы умеют считать. По словам сотрудников Мельбрунского технологического королевского университета, эти насекомые способны понять такие простейшие арифметические действия, как сложение и вычитание.
Ученые: Медоносные пчелы умеют считать

При этом все арифметические действия они проводят с цветными изображениями, поскольку знаки плюса и минуса для них являются абстрактными. Если пчелы видели перед собой голубые изображения, то они понимали, что им необходимо прибавить единицу к имеющемуся количеству фигур, если перед ними были фигуры желтого цвета, то от них требовалось вычесть одну единицу.

Адриан Дайер отметил, что он и его коллеги провели эксперимент, в котором пчелам необходимо было проводить вычисления, чтобы получить вознаграждение. При каждом верном ответе насекомым давали каплю сахарного сиропа, при неверном ответе — горький хинин. Оказалось, что в большинстве случаев (63%) пчелы давали правильный ответ.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:49

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