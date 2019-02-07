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“Приступы обжорства” мешают Наталье Рудовой вернуться в форму

Наталья Рудова призналась, что не может вернуться в привычную форму, поскольку ей мешают в этом “приступы обжорства”. На проблему знаменитость пожаловалась в новой публикации на просторах Instagram.
“Приступы обжорства” мешают Наталье Рудовой вернуться в форму

Наталья Рудова поделилась снимком, отметив, что когда-то она снова сможет стать такой же худой, как на фото. Сейчас же на кусок хлеба отечественная актриса смотрит, “как вампир на кровь”. Засыпать во время “приступов обжорства” знаменитость вынуждена с мыслями о мороженом, а после пробуждения ее преследует желание съесть пирожок с картошкой. “Когда-нибудь, не сейчас..”, — пожаловалась Рудова многочисленным фолловерам, намекая на то, что пока не может отказаться от вредной пищи. Артистка отметила, что такое состояние у нее наблюдается уже на протяжении месяца.

В комментариях поклонники поддержали кумира, заявив, что она не одна такая. Также подписчики отметили, что у Натальи Рудовой потрясающая фигура, поэтому такой “приступ обжорства” не должен слишком навредить ее талии.



 
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ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:41

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