“Приступы обжорства” мешают Наталье Рудовой вернуться в форму

Наталья Рудова поделилась снимком, отметив, что когда-то она снова сможет стать такой же худой, как на фото. Сейчас же на кусок хлеба отечественная актриса смотрит, “как вампир на кровь”. Засыпать во время “приступов обжорства” знаменитость вынуждена с мыслями о мороженом, а после пробуждения ее преследует желание съесть пирожок с картошкой. “Когда-нибудь, не сейчас..”, — пожаловалась Рудова многочисленным фолловерам, намекая на то, что пока не может отказаться от вредной пищи. Артистка отметила, что такое состояние у нее наблюдается уже на протяжении месяца.В комментариях поклонники поддержали кумира, заявив, что она не одна такая. Также подписчики отметили, что у Натальи Рудовой потрясающая фигура, поэтому такой “приступ обжорства” не должен слишком навредить ее талии.