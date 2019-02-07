Hyundai Creta стал самым продаваемым автомобилем в России за январь





По итогам продаж на автомобильном рынке среди кроссоверов сформировалась тройка самых популярных автомобилей. На третьем месте разместился Renault Duster. Внедорожник приобрели 2338 автомобилистов, однако это на 7% меньше, чем в прошлом году. Серебро в рейтинге досталось Kia Sportage, его обладателями стали чуть более 2700 человек. Победителем стал корейский Hyundai Creta, количество продаж которого выросло на 9% с предыдущего года – 4187 автомобилей нашли своих владельцев.Агентство по аналитическим исследованиям автомобильного рынка «АвтоСТАТ» отметило еще двоих участников рейтинга. Lada 4x4 была продана в количестве чуть более двух тысяч единиц, а также Volkswagen Tiguan, продажи которого не выросли с прошлого года, но и не снизились – 1716 покупателей приобрели внедорожник.