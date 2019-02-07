Облаченная в кожаную юбку Алла Пугачева посетила премьеру фильма “Пилигрим”
Алла Пугачева посетила проходившую в Москве премьеру фильма “Пилигрим”, куда пришла в дерзком образе. В частности, для мероприятия Примадонна выбрала кожаную юбку.
Премьера триллера проходила в стенах кинотеатра “Октябрь”, а среди гостей присутствовали многие известные личности. Журналистам удалось заметить там Филиппа Киркорова, также пришла Анна Седокова, а Алла Пугачева позировала на красной дорожке в компании Максима Галкина. Для выхода в свет Примадонна остановила выбор на юбке с завышенной талией, ботфортах и чулках, завершением образа послужила кепка, не обошлось без фирменных очков. Супруг знаменитости оказался одет в схожем стиле, оба позировали перед фотографами в черных нарядах.
Многие артисты пришли на премьеру “Пилигрима”, чтобы поддержать исполнившую одну из ведущих ролей певицу Елену Север. Официальная премьера триллера на территории России должна состояться уже 14 февраля.
Премьера триллера проходила в стенах кинотеатра “Октябрь”, а среди гостей присутствовали многие известные личности. Журналистам удалось заметить там Филиппа Киркорова, также пришла Анна Седокова, а Алла Пугачева позировала на красной дорожке в компании Максима Галкина. Для выхода в свет Примадонна остановила выбор на юбке с завышенной талией, ботфортах и чулках, завершением образа послужила кепка, не обошлось без фирменных очков. Супруг знаменитости оказался одет в схожем стиле, оба позировали перед фотографами в черных нарядах.
Многие артисты пришли на премьеру “Пилигрима”, чтобы поддержать исполнившую одну из ведущих ролей певицу Елену Север. Официальная премьера триллера на территории России должна состояться уже 14 февраля.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:13