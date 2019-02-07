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Облаченная в кожаную юбку Алла Пугачева посетила премьеру фильма “Пилигрим”

Алла Пугачева посетила проходившую в Москве премьеру фильма “Пилигрим”, куда пришла в дерзком образе. В частности, для мероприятия Примадонна выбрала кожаную юбку.
Облаченная в кожаную юбку Алла Пугачева посетила премьеру фильма “Пилигрим”

Премьера триллера проходила в стенах кинотеатра “Октябрь”, а среди гостей присутствовали многие известные личности. Журналистам удалось заметить там Филиппа Киркорова, также пришла Анна Седокова, а Алла Пугачева позировала на красной дорожке в компании Максима Галкина. Для выхода в свет Примадонна остановила выбор на юбке с завышенной талией, ботфортах и чулках, завершением образа послужила кепка, не обошлось без фирменных очков. Супруг знаменитости оказался одет в схожем стиле, оба позировали перед фотографами в черных нарядах.

Многие артисты пришли на премьеру “Пилигрима”, чтобы поддержать исполнившую одну из ведущих ролей певицу Елену Север. Официальная премьера триллера на территории России должна состояться уже 14 февраля.



 
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ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:13

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