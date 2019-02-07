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Психолог рассказал о признаках интернет-зависимости

Испанский психолог назвал главные признаки интернет-зависимости. Он отметил, что проблема в скором времени будет входить в список серьезных патологий.

Психолог рассказал о признаках интернет-зависимости

Профессор из испанского университета Комплутенсе Хосе Антонио Молина заявил, что зависимость от интернета приравнивается к алкогольной и наркотической. Таким людям также трудно признать свою проблему и начать с ней бороться. Психолог сообщает, что самым важным пунктом в борьбе с пристрастием к интернету является его признание. Как только человек понимает, что зависимость влечет за собой последствия, можно начинать с ним психологическую работу.

Эксперт считает, что беспокоиться стоит тем пользователям, которые в интернете проводят время, как в параллельной реальности. Они погружаются с головой в мир, где у них нет проблем, и все хорошо, однако, по словам доктора, это лишь иллюзия. По словам Хосе Антонио Молина, интернет-зависимость проявляется, когда время перестает ощущаться. В этом случае стоит просто отложить гаджеты и провести время без интернета. Такая терапия поможет вернуться в реальность, а ощущение нужды в соцсетях пропадет.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 09:03

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