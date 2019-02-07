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В NASA 2018 год назвали четвертым самым жарким в истории

Минувший 2018 год оказался четвертым в истории, заслужившим статус самого жаркого. Соответствующие заключения сделаны специалистами Института космических исследований NASA им. Годдарда.
В NASA 2018 год назвали четвертым самым жарким в истории

По утверждениям специалистов ведомства, 2018 год фактически оказался очередным экстремально жарким сезоном. Этот период дополнительно наложился на отмечаемое в течение последних лет глобальное потепление. В NASA подчеркнули, что последствия такой погоды уже наблюдаются в современном мире, в США из-за климатических изменений фиксируются сильные наводнения. В течение последних четырех лет температура возрастает регулярными темпами, а рекорды показателей приходится отмечать едва ли не ежемесячно.

В NASA серьезно обеспокоены тем, что климатические сдвиги могут обернуться непредсказуемыми для человечества последствиями. Эксперты продолжают вести наблюдение за ситуацией в наиболее “горячих” точках планеты, надеясь оценить результаты и составить прогнозы на будущее.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:00

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