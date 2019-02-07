В NASA 2018 год назвали четвертым самым жарким в истории
Минувший 2018 год оказался четвертым в истории, заслужившим статус самого жаркого. Соответствующие заключения сделаны специалистами Института космических исследований NASA им. Годдарда.
По утверждениям специалистов ведомства, 2018 год фактически оказался очередным экстремально жарким сезоном. Этот период дополнительно наложился на отмечаемое в течение последних лет глобальное потепление. В NASA подчеркнули, что последствия такой погоды уже наблюдаются в современном мире, в США из-за климатических изменений фиксируются сильные наводнения. В течение последних четырех лет температура возрастает регулярными темпами, а рекорды показателей приходится отмечать едва ли не ежемесячно.
В NASA серьезно обеспокоены тем, что климатические сдвиги могут обернуться непредсказуемыми для человечества последствиями. Эксперты продолжают вести наблюдение за ситуацией в наиболее “горячих” точках планеты, надеясь оценить результаты и составить прогнозы на будущее.
По утверждениям специалистов ведомства, 2018 год фактически оказался очередным экстремально жарким сезоном. Этот период дополнительно наложился на отмечаемое в течение последних лет глобальное потепление. В NASA подчеркнули, что последствия такой погоды уже наблюдаются в современном мире, в США из-за климатических изменений фиксируются сильные наводнения. В течение последних четырех лет температура возрастает регулярными темпами, а рекорды показателей приходится отмечать едва ли не ежемесячно.
В NASA серьезно обеспокоены тем, что климатические сдвиги могут обернуться непредсказуемыми для человечества последствиями. Эксперты продолжают вести наблюдение за ситуацией в наиболее “горячих” точках планеты, надеясь оценить результаты и составить прогнозы на будущее.
Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:00