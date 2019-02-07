Любовь Успенская покорила поклонников элегантным образом

На своей странице в соцсети Любовь Успенская разместила фото, которое смонтировано сразу из трех кадров с ее участием. На снимке знаменитость позирует в длинном наряде черного цвета, дополнила образ 64-летняя артистка элегантной прической, а также небольшим количеством аксессуаров. Комментировать свою публикацию каким-либо образом певица не стала.В комментариях фолловеры высказали свое восхищение образом Любови Успенской, отметив, что она выглядит потрясающе, особенно с учетом солидного возраста. Некоторые подписчики заявили, что артистка словно с каждым разом молодеет. За непродолжительный период времени оценить пост на странице звезды шансона “лайками” успели более 14 тысяч пользователей.