Модель Виктория Лопырева впервые стала мамой





Сама Виктория Лопырева факт рождения малыша подтвердила, а произошло это, как считается, в одной из клиник города Майами. Такой вывод СМИ сделали по той причине, что перед родами экс-невеста Николая Баскова делилась снимками именно оттуда. Мальчик рожден от Игоря Булатова, в настоящее время его родители занимаются выбором имени для своего наследника. В небольшой беседе с прессой день появления на свет ребенка Лопырева назвала одним из самых счастливых в своей жизни.Сама модель в соцсетях пока не комментирует новость о пополнении в семье, которая появилась еще вчера вечером. Однако в режиме Stories в Instagram она показала букет цветов с запиской. Поклонники под более ранними постами Виктории Лопыревой начали публиковать свои поздравления в адрес кумира.