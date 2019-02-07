Модель Виктория Лопырева впервые стала мамой
Отечественная модель Виктория Лопырева впервые стала мамой, о чем проинформировали СМИ. Как утверждается, знаменитость родила сына, что случилось еще 5 февраля.
Сама Виктория Лопырева факт рождения малыша подтвердила, а произошло это, как считается, в одной из клиник города Майами. Такой вывод СМИ сделали по той причине, что перед родами экс-невеста Николая Баскова делилась снимками именно оттуда. Мальчик рожден от Игоря Булатова, в настоящее время его родители занимаются выбором имени для своего наследника. В небольшой беседе с прессой день появления на свет ребенка Лопырева назвала одним из самых счастливых в своей жизни.
Сама модель в соцсетях пока не комментирует новость о пополнении в семье, которая появилась еще вчера вечером. Однако в режиме Stories в Instagram она показала букет цветов с запиской. Поклонники под более ранними постами Виктории Лопыревой начали публиковать свои поздравления в адрес кумира.
Сама Виктория Лопырева факт рождения малыша подтвердила, а произошло это, как считается, в одной из клиник города Майами. Такой вывод СМИ сделали по той причине, что перед родами экс-невеста Николая Баскова делилась снимками именно оттуда. Мальчик рожден от Игоря Булатова, в настоящее время его родители занимаются выбором имени для своего наследника. В небольшой беседе с прессой день появления на свет ребенка Лопырева назвала одним из самых счастливых в своей жизни.
Сама модель в соцсетях пока не комментирует новость о пополнении в семье, которая появилась еще вчера вечером. Однако в режиме Stories в Instagram она показала букет цветов с запиской. Поклонники под более ранними постами Виктории Лопыревой начали публиковать свои поздравления в адрес кумира.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:13