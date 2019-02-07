Александра Никифорова рассказала о своем браке с Евгением Семеновым





По словам Александры Никифоровой, ее чувства к Али Эрсану Дуру были схожи с чувствами сестры к брату. По этой причине ей было непросто изображать настоящий накал страстей и играть в сценах с поцелуями.Рассказывая о своем браке, Александра Никифорова призналась, что вышла замуж в 22-летнем возрасте. Ее мужем стал режиссер Евгений Семенов. Через некоторое время после свадьбы в семье родилась дочь Анна. Однако впоследствии супруги расстались из-за ухудшившихся отношений. В настоящее время Александра Никифорова наслаждается свободной жизнью, но в то же время и надеется встретить человека, который будет для нее опорой и поддержкой. Актриса уверена, что истинная любовь не приходит в сердца тех людей, которые к ней не готовы.