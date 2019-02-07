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Александра Никифорова рассказала о своем браке с Евгением Семеновым

Звезда сериала «Султан моего сердца» Александра Никифорова рассказала в одном из интервью о взаимоотношениях с коллегой по съемочной площадке Али Эрсаном Дуру и вспомнила о том, как развивался роман с отцом ее дочери Евгением Семеновым. Также знаменитость отметила, какими качествами должен обладать ее новый избранник.

Александра Никифорова рассказала о своем браке с Евгением Семеновым

По словам Александры Никифоровой, ее чувства к Али Эрсану Дуру были схожи с чувствами сестры к брату. По этой причине ей было непросто изображать настоящий накал страстей и играть в сценах с поцелуями.
Александра Никифорова рассказала о своем браке с Евгением Семеновым

Рассказывая о своем браке, Александра Никифорова призналась, что вышла замуж в 22-летнем возрасте. Ее мужем стал режиссер Евгений Семенов. Через некоторое время после свадьбы в семье родилась дочь Анна. Однако впоследствии супруги расстались из-за ухудшившихся отношений. В настоящее время Александра Никифорова наслаждается свободной жизнью, но в то же время и надеется встретить человека, который будет для нее опорой и поддержкой. Актриса уверена, что истинная любовь не приходит в сердца тех людей, которые к ней не готовы.



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:47

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