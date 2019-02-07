Яна Кошкина рассказала журналистам о своей личной жизни





По словам актрисы, она очень любит животных, и если бы у нее была такая возможность, то она бы защитила права «братьев меньших» на законодательном уровне.На вопрос журналистов о том, какой мужчина смог бы покорить ее сердце, Яна Кошкина ответила, что ни материальный достаток, ни положение человека в обществе не играют для нее никакой роли, если с ним не о чем поговорить утром после романтической ночи. Однако знаменитость отметила, что для нее важно, чтобы доходы избранника не были меньше ее собственного заработка.Рассказывая о том, как ей удается поддерживать свою красоту, Яна Кошкина отметила, что на самом деле никаких секретов в этом вопросе у нее нет. По словам артистки, ее родители были стройными. Также она считает, что, возможно, дает о себе знать и ее спортивное прошлое. Несмотря на эти факторы, сейчас знаменитость поддерживает фигуру, посещая тренажерный зал.