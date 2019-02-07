Яна Кошкина рассказала журналистам о своей личной жизни
Популярная актриса и ведущая Яна Кошкина, ставшая недавно новым участником телешоу «Однажды в России», дала интервью одному из интернет-изданий. Помимо тем, касающихся работы, новых проектов и взаимоотношений с коллегами, знаменитость рассказала о своей любви к животным, охарактеризовала потенциального мужчину своей мечты, а также поделилась секретами своей красоты.
По словам актрисы, она очень любит животных, и если бы у нее была такая возможность, то она бы защитила права «братьев меньших» на законодательном уровне.
На вопрос журналистов о том, какой мужчина смог бы покорить ее сердце, Яна Кошкина ответила, что ни материальный достаток, ни положение человека в обществе не играют для нее никакой роли, если с ним не о чем поговорить утром после романтической ночи. Однако знаменитость отметила, что для нее важно, чтобы доходы избранника не были меньше ее собственного заработка.
Рассказывая о том, как ей удается поддерживать свою красоту, Яна Кошкина отметила, что на самом деле никаких секретов в этом вопросе у нее нет. По словам артистки, ее родители были стройными. Также она считает, что, возможно, дает о себе знать и ее спортивное прошлое. Несмотря на эти факторы, сейчас знаменитость поддерживает фигуру, посещая тренажерный зал.
По словам актрисы, она очень любит животных, и если бы у нее была такая возможность, то она бы защитила права «братьев меньших» на законодательном уровне.
На вопрос журналистов о том, какой мужчина смог бы покорить ее сердце, Яна Кошкина ответила, что ни материальный достаток, ни положение человека в обществе не играют для нее никакой роли, если с ним не о чем поговорить утром после романтической ночи. Однако знаменитость отметила, что для нее важно, чтобы доходы избранника не были меньше ее собственного заработка.
Рассказывая о том, как ей удается поддерживать свою красоту, Яна Кошкина отметила, что на самом деле никаких секретов в этом вопросе у нее нет. По словам артистки, ее родители были стройными. Также она считает, что, возможно, дает о себе знать и ее спортивное прошлое. Несмотря на эти факторы, сейчас знаменитость поддерживает фигуру, посещая тренажерный зал.
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:39