Анфиса Чехова опубликовала в Instagram архивный снимок

На фото, размещенном в соцсети, Анфиса Чехова повернулась к камере спиной, но при этом смотрит в объектив. На знаменитости надет серый комбинезон с расстегнутой молнией, под которым видно нижнее белье черного цвета.В комментарии к снимку Анфиса Чехова поделилась с почитателями воспоминаниями о том периоде своей жизни. По словам ведущей, тогда на ее теле еще отсутствовали тату, а в голове – мудрые мысли. В то время она серьезно похудела, принимая тайские таблетки, представляющие опасность для жизни. Однако эффект продлился недолго, и через год вес Анфисы Чеховой уже стал на 30 килограмм больше.