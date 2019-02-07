Анфиса Чехова опубликовала в Instagram архивный снимок
Популярная ведущая Анфиса Чехова поделилась с поклонниками архивным снимком, сделанным во времена ее работы в коллективе «Безумные светлячки». На фотографии, опубликованной в социальной сети Instagram, будущая теледива, облаченная в концертный наряд, позирует в соблазнительной позе.
На фото, размещенном в соцсети, Анфиса Чехова повернулась к камере спиной, но при этом смотрит в объектив. На знаменитости надет серый комбинезон с расстегнутой молнией, под которым видно нижнее белье черного цвета.
В комментарии к снимку Анфиса Чехова поделилась с почитателями воспоминаниями о том периоде своей жизни. По словам ведущей, тогда на ее теле еще отсутствовали тату, а в голове – мудрые мысли. В то время она серьезно похудела, принимая тайские таблетки, представляющие опасность для жизни. Однако эффект продлился недолго, и через год вес Анфисы Чеховой уже стал на 30 килограмм больше.
На фото, размещенном в соцсети, Анфиса Чехова повернулась к камере спиной, но при этом смотрит в объектив. На знаменитости надет серый комбинезон с расстегнутой молнией, под которым видно нижнее белье черного цвета.
В комментарии к снимку Анфиса Чехова поделилась с почитателями воспоминаниями о том периоде своей жизни. По словам ведущей, тогда на ее теле еще отсутствовали тату, а в голове – мудрые мысли. В то время она серьезно похудела, принимая тайские таблетки, представляющие опасность для жизни. Однако эффект продлился недолго, и через год вес Анфисы Чеховой уже стал на 30 килограмм больше.
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:07