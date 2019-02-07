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Близкие друзья Меган Маркл на фоне сплетен недоброжелателей рассказали о ней правду

Пятеро близких друзей Меган Маркл, не пожелавших мириться со сплетнями, распространяемыми о ней недоброжелателями, решили рассказать правду о герцогине Сассекской. Они прокомментировали информацию о ее отношениях с отцом, с Кейт Миддлтон, а также об атмосфере, которая царит в семье жены принца Гарри.

Близкие друзья Меган Маркл на фоне сплетен недоброжелателей рассказали о ней правду

По словам одной из бывших коллег Меган Маркл по работе в кинематографе, она всерьез беспокоится о здоровье беременной герцогини, поскольку та постоянно сталкивается с потоком лжи и сплетен.

Приятели члена королевской семьи рассказали об отношениях Меган Маркл с отцом. Как оказалось, после замужества супруга принца Гарри пыталась наладить отношения с родителем, но он попросил ее лишь о совместной фотосессии. Больше герцогиня не получала от родного человека ни звонков, ни сообщений.

Что же касается слухов о том, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон испытывают друг к другу неприязнь, то близкие подруги герцогини Сассекской отметили, что все это - абсолютная ложь, которая очень ее огорчает.

В окружении Меган Маркл также рассказали о том, какая герцогиня в быту. Оказывается, дома у нее царит уютная атмосфера, герцогиня каждый день балует мужа вкусными блюдами собственного приготовления, сама заваривает чай и заботится о домашних любимцах – собаках.



 
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Общество
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:26

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