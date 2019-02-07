Близкие друзья Меган Маркл на фоне сплетен недоброжелателей рассказали о ней правду





По словам одной из бывших коллег Меган Маркл по работе в кинематографе, она всерьез беспокоится о здоровье беременной герцогини, поскольку та постоянно сталкивается с потоком лжи и сплетен.Приятели члена королевской семьи рассказали об отношениях Меган Маркл с отцом. Как оказалось, после замужества супруга принца Гарри пыталась наладить отношения с родителем, но он попросил ее лишь о совместной фотосессии. Больше герцогиня не получала от родного человека ни звонков, ни сообщений.Что же касается слухов о том, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон испытывают друг к другу неприязнь, то близкие подруги герцогини Сассекской отметили, что все это - абсолютная ложь, которая очень ее огорчает.В окружении Меган Маркл также рассказали о том, какая герцогиня в быту. Оказывается, дома у нее царит уютная атмосфера, герцогиня каждый день балует мужа вкусными блюдами собственного приготовления, сама заваривает чай и заботится о домашних любимцах – собаках.