Юлия Ефременкова опровергла информацию о назначении Либерж Кпадону на пост ведущей «Дом-2»

«Все на своих местах, никакого пополнения не будет», - сообщила она.





Кроме того, она заявила, что ей вновь предложили должность ведущей, а потому совсем скоро она отправится на Остров любви, чтобы наконец навести там порядок, и заставить героев телестройки строить отношения.Многие поклонники мулатки обрадовались этой новости, однако были и те, кто решил не верить словам бывшей героини «Дома-2», а уточнить все у действующих ведущих.Так, на днях у Юлии Ефременковой поинтересовались, кто покидает свой пост, если Либерж теперь будет наставником на Сейшелах. И девушка дала вполне исчерпывающий ответ.Отметим, что ответ Юли также может означать, что Андрей Черкасов врал своим подписчикам, заявляя, что вскоре Роман Гриценко займет пост ведущего. Поэтому поклонники парня могут перестать мечтать о его появлении на съемочной площадке «Дома-2» в качестве нового наставника участников.