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Юлия Ефременкова опровергла информацию о назначении Либерж Кпадону на пост ведущей «Дом-2»

После драки с участницей реалити-шоу «Дом-2» Александрой Черно Либерж Кпадону сообщила своим подписчикам о том, что больше никак не будет трогать эту пышнотелую красавицу в надежде на то, что жизнь ее за все накажет самостоятельно.

Кроме того, она заявила, что ей вновь предложили должность ведущей, а потому совсем скоро она отправится на Остров любви, чтобы наконец навести там порядок, и заставить героев телестройки строить отношения.

Юлия Ефременкова опровергла информацию о назначении Либерж Кпадону на пост ведущей «Дом-2»

Многие поклонники мулатки обрадовались этой новости, однако были и те, кто решил не верить словам бывшей героини «Дома-2», а уточнить все у действующих ведущих.

Так, на днях у Юлии Ефременковой поинтересовались, кто покидает свой пост, если Либерж теперь будет наставником на Сейшелах. И девушка дала вполне исчерпывающий ответ.

Юлия Ефременкова опровергла информацию о назначении Либерж Кпадону на пост ведущей «Дом-2»

«Все на своих местах, никакого пополнения не будет», - сообщила она.

Отметим, что ответ Юли также может означать, что Андрей Черкасов врал своим подписчикам, заявляя, что вскоре Роман Гриценко займет пост ведущего. Поэтому поклонники парня могут перестать мечтать о его появлении на съемочной площадке «Дома-2» в качестве нового наставника участников.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:03

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