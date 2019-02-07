Гремучие змеи из одной популяции обладают разной токсичностью яда
Американские ученые провели исследование токсичности яда гремучих змей, обитающих во Флориде. В результате научной работы они установили, что разные особи обладают неодинаковой эффективностью яда против однородной добычи.
Для изучения потенциальных отличий токсичности яда, группа ученых из Университета штата Огайо (США) отобрала его образцы у 32 просяных карликовых гремучников, большая часть которых была обнаружена на территории Флориды. На следующем этапе исследования они сравнили влияние яда каждой змеи на ящериц, обитающих в той же области.
В результате научной работы исследователи выяснили, что для яда змей, представляющих одну и ту же популяцию, характерна разная токсичность. Яд одних пресмыкающихся убивал большинство ящериц, а других – становился смертельным лишь для некоторых жертв или же вообще не убивал их.
По словам одного из авторов исследования, полученные данные открывают совершенно новое видение эволюционного процесса, о котором в научных кругах ранее не было известно.
Эксперты также полагают, что кроме расширения научных представлений об эволюции, результаты их научной работы могут также помочь в создании медикаментов на основе змеиного яда для лечения боли и неврологических заболеваний.
Для изучения потенциальных отличий токсичности яда, группа ученых из Университета штата Огайо (США) отобрала его образцы у 32 просяных карликовых гремучников, большая часть которых была обнаружена на территории Флориды. На следующем этапе исследования они сравнили влияние яда каждой змеи на ящериц, обитающих в той же области.
В результате научной работы исследователи выяснили, что для яда змей, представляющих одну и ту же популяцию, характерна разная токсичность. Яд одних пресмыкающихся убивал большинство ящериц, а других – становился смертельным лишь для некоторых жертв или же вообще не убивал их.
По словам одного из авторов исследования, полученные данные открывают совершенно новое видение эволюционного процесса, о котором в научных кругах ранее не было известно.
Эксперты также полагают, что кроме расширения научных представлений об эволюции, результаты их научной работы могут также помочь в создании медикаментов на основе змеиного яда для лечения боли и неврологических заболеваний.
Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:16