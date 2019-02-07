Гремучие змеи из одной популяции обладают разной токсичностью яда





Для изучения потенциальных отличий токсичности яда, группа ученых из Университета штата Огайо (США) отобрала его образцы у 32 просяных карликовых гремучников, большая часть которых была обнаружена на территории Флориды. На следующем этапе исследования они сравнили влияние яда каждой змеи на ящериц, обитающих в той же области.В результате научной работы исследователи выяснили, что для яда змей, представляющих одну и ту же популяцию, характерна разная токсичность. Яд одних пресмыкающихся убивал большинство ящериц, а других – становился смертельным лишь для некоторых жертв или же вообще не убивал их.По словам одного из авторов исследования, полученные данные открывают совершенно новое видение эволюционного процесса, о котором в научных кругах ранее не было известно.Эксперты также полагают, что кроме расширения научных представлений об эволюции, результаты их научной работы могут также помочь в создании медикаментов на основе змеиного яда для лечения боли и неврологических заболеваний.