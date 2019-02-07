Фанаты: Ольга Бузова ради «хайпа» рискует своим здоровьем

«Оль, я тебе поражаюсь! Тебе видно хочется просто полностью загубить свое здоровье! Постоянно укольчики, капельницы, таблеточки… И все почему? Да потому, что тебе хайп дороже! Постоянные раздевания на морозе, да и просто холоде, куртку никогда не застегиваешь, горло открытое, голова не покрыта… Зачем это все? Посмотришь на мужиков рядом и ужаснешься! Ты всегда полураздета, а они на все пуговицы», - возмутилась фанатка.





На своей странице в социальной сети Instagram девушка публиковала различные фотографии, позируя на фоне прекрасных видов, однако далеко не все они понравились поклонникам. Так, к примеру, многим не понравилось то, что знаменитость сделала несколько снимков в купальнике, находясь на улице, где температура была ниже нуля.Вернувшись домой, Оля сразу же приступила к работе. Съездила на гастроли со спектаклем «Мужчина нарасхват», отсняла пока никому неизвестный материал в Португалии, а сейчас приступила к репетициям своих сценических номеров.А на днях она пожаловалась на ухудшение самочувствия. Однако подписчики не стали ей сочувствовать, а напротив – обвинили в халатном отношении к своему здоровью. Они напомнили Бузовой ее фотографии в купальнике, сделанные на морозе, прогулки в расстёгнутых куртках, а также нахождение на улице без шапки, даже при очень низкой температуре.