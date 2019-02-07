Ксения Бородина рассказала, как избавилась от капризов маленькой дочери Теоны в ванной

«Там и Русалочка, и Король лев, и Винни Пух, и еще много любимых героев мультиков Disney! Мои в восторге! Мы с удовольствием купаемся теперь с ними!», - написала Бородина, прикрепив ссылку на онлайн-магазин, в котором можно приобрести эти водные наклейки.





Так, к примеру, на днях теледива подняла тему купания маленьких детей. Она сообщила, что в большинстве случаев малыши не любят купаться, они капризничают, не хотят слушаться, и Тея не исключение.По словам мамочки, ни одна игрушка не занимала дочь больше 5-ти минут, но недавно она все-таки нашла решение проблемы. В частности, Ксения купила особые детские наклейки, которые можно раскрашивать кистью или мокрым пальчиком. Их можно клеить на любую удобную поверхность и многократно использовать.Стоит сказать, что обычно пользователи Сети негативно реагируют на рекламу, которую делает звезда телестройки, однако в этот раз многие действительно поблагодарили за полезный совет.