Участница «Дом-2» Алена Савкина легла в роддом

«Да, я легла в роддом, буду здесь до родов отдыхать. Врач сказал, как придёт время, сыночек сам захочет к маме на ручки», - написала она.

«Алёнка наслаждайся последними днями, когда можно спать)», «Отдыхай больше, еще на суетишься после родов», «Это ж мальчик, вот и сидит еще в животике, все будет у вас хорошо!», «С легкостью и удачно тебе родить Аленочка, и самое главное, чтобы был малыш здоров», «Алена, удачных родов, не паникуй во время схваток, правильно дыши и т .д, готовься заранее к родам и не волнуйся, знай все будет хорошо», - отреагировали поклонники.





А вот бывшая звезда телепроекта Татьяна Владимировна Африкантова, которая не раз раскрывала тайны до выхода эфиров, сообщила, что Алена родила еще 31 января, но пока скрывает это, чтобы публика обо всем узнала с экранов своих телевизоров.Сама Савкина эту информацию опровергла, заявив, что действительно находится в роддоме, но со своим малышом пока еще не встретилась.Позже беременная девушка опубликовала фото с больничной палаты, сообщив, что в роддоме она целыми днями занимается только тем, что спит, ест и гуляет. Иногда она ходит на бесплатные лекции для будущих мам, на которых рассказывают про различные этапы развития грудного ребенка и уход за ним.