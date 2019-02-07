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Старая «Волга» взяла на буксир Tesla

Если у современного и технологичного электромобиля Tesla Model X сядет тяговая батарея, а возможности подзарядиться не будет, на помощь придёт отечественная «Волга». Соответствующий момент был запечатлен на фотографии в одном из российских городов.
Старая «Волга» взяла на буксир Tesla

ГАЗ-3102 взяла на буксир Tesla Model X, оснащаемую батареей на 100 кВт/час. Благодаря электрической силовой установке на 560 лошадиных сил, транспортное средство разгоняется до 100 км/час за 5 секунд, а максимальная скорость превышает 250 км/час. Запас хода значительно превышает показатель в 500 километров, но лишь в хороших условиях, когда у авто не садятся тяговые батареи. В таком случае, нужна помощь второй машины, например, «Волги». При активной езде и морозной температуре на улице запас хода транспортного средства может и вовсе снижаться на 30%, отмечают эксперты.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 08:30

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