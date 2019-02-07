АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Samsung Galaxy S10 Plus окажется тоньше предшественника
EUR 74.77 USD 65.67
Курс валют на 07.02.2019

Ученые: Тираннозавр Рекс обладал уникальным гибким черепом

Тираннозавр Рекс являлся обладателем уникального гибкого черепа. В пользу этого указывают результаты проведенного учеными анатомического анализа останков древнего жителя Земли.
Ученые: Тираннозавр Рекс обладал уникальным гибким черепом

Череп T. rex авторы работы сравнили с конструкциями современных наземных позвоночных, используя специальный подход для понимания того, каким образом кости связаны друг с другом. Оказалось, что среди всех изученных представителей фауны тираннозавр отличался наиболее значительным количеством “модулей черепа”. Последние собой представляют кости костного каркаса головы, образующие соединения с соседними костями. Такой нюанс обеспечивал древнему жителю планеты высокую подвижность черепа.

Авторов работы заметно удивило наличие отдельных участков, которые могли осуществлять движение независимо один от другого. Ученые допускают, что сложность строения черепа тираннозавра могла являться результатом особенностей его питания. В частности, наличие верхнего и нижнего модулей могло обеспечивать для челюсти более значительную гибкость.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 07:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые обнаружили “гибкую” стратегию
Психолог рассказал о признаках
В NASA 2018 год назвали четвертым самым
Любовь Успенская покорила поклонников
Александра Никифорова рассказала о
Яна Кошкина рассказала журналистам о
Старая «Волга» взяла на буксир Tesla
Близкие друзья Меган Маркл на фоне
Гремучие змеи из одной популяции
Модель Виктория Лопырева впервые стала
Участница «Дом-2» Алена Савкина легла в
Анфиса Чехова опубликовала в Instagram
Юлия Ефременкова опровергла информацию
Chevrolet рассказал об обновлённом
Фанаты: Ольга Бузова ради «хайпа»
Ксения Бородина рассказала, как
Ученые: Тираннозавр Рекс обладал
Медики рассказали об основных признаках
Новые Emoji от Unicode появятся уже в
Ученые выяснили, какие женщины
В связи с хорошим спросом Suzuki не
Jeep может создать компактный
Эксперты рассказали важные факты о
Перепрограммирование белых кровяных
Еврокомиссия считает смарт-часы
Audi представила новые «заряженные»
Брэдли Купер огорчен отсутствием его
После скандала с любовницей любимый
В день своего 95-летия Елизавета II
Супруга Игоря Акинфеева Екатерина Герун
Просмотреть все новости