Ученые: Тираннозавр Рекс обладал уникальным гибким черепом





Череп T. rex авторы работы сравнили с конструкциями современных наземных позвоночных, используя специальный подход для понимания того, каким образом кости связаны друг с другом. Оказалось, что среди всех изученных представителей фауны тираннозавр отличался наиболее значительным количеством “модулей черепа”. Последние собой представляют кости костного каркаса головы, образующие соединения с соседними костями. Такой нюанс обеспечивал древнему жителю планеты высокую подвижность черепа.Авторов работы заметно удивило наличие отдельных участков, которые могли осуществлять движение независимо один от другого. Ученые допускают, что сложность строения черепа тираннозавра могла являться результатом особенностей его питания. В частности, наличие верхнего и нижнего модулей могло обеспечивать для челюсти более значительную гибкость.