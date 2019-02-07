Новые Emoji от Unicode появятся уже в этом году





Возможность увидеть новый набор Emoji первыми представится владельцам устройств Apple, Huawei и Microsoft. О полном составе новых смайлов организация пока не распространяется. Известно, что в наборе можно будет увидеть много животных, среди которых выдра, ленивец, служебная собака и собака-поводырь. Некоторые новинки порадуют любителей Emoji-еды: вафли, устрица, сливочное масло и фалафель. Также в наборе будут смайлики для людей с дополнительными потребностями. Среди таких, например, инвалидная коляска и слуховой аппарат.Как сообщает Unicode, выход полного набора новых Emoji планируется на середину осени этого года.