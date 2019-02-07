Chevrolet рассказал об обновлённом пикапе Silverado HD 2020
Автоконцерн Chevrolet рассекретил некоторые характеристики нового полноразмерного пикапа Silverado HD 2020, выход которого состоится уже через несколько месяцев. Машина получит новый движок V8, с помощью которого сможет буксировать за собой более 16 тонн полезного груза, а это почти на 200 килограмм превышает показатель HD-версии пикапа фирмы Ram с дизельным мотором Cummins.
Кроме того, максимальный вес буксируемого груза примерно в 1,5 выше в сравнении с прошлым поколением Silverado HD, также транспортное средство имеет большие габаритные размеры и колёсную базу. В списке новинок стоит отметить десятиступенчатый «автомат» Allison. В американском автоконцерне и вовсе заверили, что каждый из компонентов машины они решили модернизировать.
В подкапотном пространстве разместится мощнейший 6,6-литровый 445-сильный турбодизельный двигатель Duramax V8 с 1234 Нм крутящего момента. Мощность у новинки будет превышать показатель аналога от Ram, но значительно отставать от пикапа Ford.
Кроме того, максимальный вес буксируемого груза примерно в 1,5 выше в сравнении с прошлым поколением Silverado HD, также транспортное средство имеет большие габаритные размеры и колёсную базу. В списке новинок стоит отметить десятиступенчатый «автомат» Allison. В американском автоконцерне и вовсе заверили, что каждый из компонентов машины они решили модернизировать.
В подкапотном пространстве разместится мощнейший 6,6-литровый 445-сильный турбодизельный двигатель Duramax V8 с 1234 Нм крутящего момента. Мощность у новинки будет превышать показатель аналога от Ram, но значительно отставать от пикапа Ford.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 08:00