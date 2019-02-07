Chevrolet рассказал об обновлённом пикапе Silverado HD 2020





Кроме того, максимальный вес буксируемого груза примерно в 1,5 выше в сравнении с прошлым поколением Silverado HD, также транспортное средство имеет большие габаритные размеры и колёсную базу. В списке новинок стоит отметить десятиступенчатый «автомат» Allison. В американском автоконцерне и вовсе заверили, что каждый из компонентов машины они решили модернизировать.В подкапотном пространстве разместится мощнейший 6,6-литровый 445-сильный турбодизельный двигатель Duramax V8 с 1234 Нм крутящего момента. Мощность у новинки будет превышать показатель аналога от Ram, но значительно отставать от пикапа Ford.