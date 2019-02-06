Брэдли Купер огорчен отсутствием его режиссерского дебюта в списке номинантов на “Оскар”





В частности, “Звезда родилась” не включена в номинацию “Лучший режиссер”, хотя работал над лентой непосредственно Брэдли Купер, что стало для него личным дебютом. Теперь максимум, на что может рассчитывать голливудская знаменитость, это статуэтка за лучшую главную роль в вышеупомянутом фильме. В беседе с Опрой Уинфри возлюбленный Ирины Шейк признался, что таким решением был несколько сбит с толку, хотя члены его команды активно поздравляли артиста с номинациями. Сам же он чувствовал, словно не справился с возложенной на него задачей.Впрочем, поскольку “Звезда родилась” стала для Брэдли Купера первым полноценным “детищем”, у знаменитости по-прежнему есть шансы забрать “Оскар” в номинации “Лучший режиссер”, если он продолжит работу в данном направлении.