АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Samsung Galaxy S10 Plus окажется тоньше предшественника
EUR 74.77 USD 65.67
Курс валют на 07.02.2019

Ученые выяснили, какие женщины предрасположены к легкому поведению

Британские ученые провели наблюдение, в ходе которого определили, что может повлиять на легкодоступность женщины. Как стало известно, есть определенные факторы, провоцирующие такое поведение.

Ученые выяснили, какие женщины предрасположены к легкому поведению

Профессора из университета Эссекса пришли к выводу, что женщина, начавшая вести половую жизнь в более позднем возрасте, в будущем может стать неразборчива в выборе сексуальных партнеров. Ученые отмечают, что у таких представительниц прекрасного пола увеличивается шанс постоянно менять мужчин.

Как показал эксперимент, женщины, чье созревание пришлось на более поздний период, действительно признают слишком частые смены партнеров. Эксперты отмечают, что на процесс позднего взросления влияет множество факторов. Среди них воспитание в семье и школе, круг общения девушки, а также особенности ее организма.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 06:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Тираннозавр Рекс обладал
Медики рассказали об основных признаках
Новые Emoji от Unicode появятся уже в
Ученые выяснили, какие женщины
В связи с хорошим спросом Suzuki не
Jeep может создать компактный
Эксперты рассказали важные факты о
Перепрограммирование белых кровяных
Еврокомиссия считает смарт-часы
Audi представила новые «заряженные»
Брэдли Купер огорчен отсутствием его
После скандала с любовницей любимый
В день своего 95-летия Елизавета II
Супруга Игоря Акинфеева Екатерина Герун
Ради новых съемок звезда “Великолепного
У Кейт Миддлтон и Меган Маркл возник
Из-за пластической операции певица
Анастасия Волочкова свой поперечный
Дэниел Рэдклифф раскрыл большую тайну
Ученые выяснили, как мозжечок способен
Анна Семенович три дня отказывалась от
Уфолог обнаружил на снимках Марса кость
Агрессивная лиса застряла посреди
На новом снимке Кристину Орбакайте
Lagonda покажет в Женеве электрический
Археологи объяснили, когда древние
Lada Granta в январе стала самой
У ребенка оставленного под арестом
Регина Тодоренко снимает новый сезон
Ученые рассказали, как курение
Просмотреть все новости