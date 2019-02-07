Ученые выяснили, какие женщины предрасположены к легкому поведению





Профессора из университета Эссекса пришли к выводу, что женщина, начавшая вести половую жизнь в более позднем возрасте, в будущем может стать неразборчива в выборе сексуальных партнеров. Ученые отмечают, что у таких представительниц прекрасного пола увеличивается шанс постоянно менять мужчин.Как показал эксперимент, женщины, чье созревание пришлось на более поздний период, действительно признают слишком частые смены партнеров. Эксперты отмечают, что на процесс позднего взросления влияет множество факторов. Среди них воспитание в семье и школе, круг общения девушки, а также особенности ее организма.