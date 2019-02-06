Ради новых съемок звезда “Великолепного века” Мерьем Узерли примерила розовый парик

Мерьем Узерли достаточно часто позволяет себе экспериментировать с образами, а в рамках новой съемки актриса решилась примерить парик яркого розового цвета. Несколько кадров с фотосессии звезда “Великолепного века” обнародовала в Сети. Поклонники знаменитости пришли в восторг от такого амплуа кумира, отметив, что даже с таким нестандартным цветом локонов Узерли выглядит потрясающе.Некоторым фолловерам актриса на фото показалась чрезмерно грустной, однако в большинстве своем ее начали “забрасывать” комплиментами. Соответствующие снимки на странице Мерьем Узерли успели собрать тысячи отметок “Мне нравится” и сотни отзывов.