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Ради новых съемок звезда “Великолепного века” Мерьем Узерли примерила розовый парик

Мерьем Узерли, известная по сериалу “Великолепный век”, примерила розовый парик ради новых съемок. В соответствующем виде знаменитость предстала перед поклонниками на фото в Instagram.
Ради новых съемок звезда “Великолепного века” Мерьем Узерли примерила розовый парик

Мерьем Узерли достаточно часто позволяет себе экспериментировать с образами, а в рамках новой съемки актриса решилась примерить парик яркого розового цвета. Несколько кадров с фотосессии звезда “Великолепного века” обнародовала в Сети. Поклонники знаменитости пришли в восторг от такого амплуа кумира, отметив, что даже с таким нестандартным цветом локонов Узерли выглядит потрясающе.

Некоторым фолловерам актриса на фото показалась чрезмерно грустной, однако в большинстве своем ее начали “забрасывать” комплиментами. Соответствующие снимки на странице Мерьем Узерли успели собрать тысячи отметок “Мне нравится” и сотни отзывов.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 21:30

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