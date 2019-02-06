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После скандала с любовницей любимый кондитер Киркорова Агзамов отправил жену с сыном за границу

Ренат Агзамов, любимый кондитер Филиппа Киркорова, после скандала с участием любовницы вынужден был отправить супругу и сына за границу. Сейчас бывшая избранница мужчины находится в СИЗО.
После скандала с любовницей любимый кондитер Киркорова Агзамов отправил жену с сыном за границу

Бывшая избранница Рената Агзамова Наталья Джурило заявила, что кондитер был неверен своей супруге, обещая любовнице снова начать с ней отношения. Когда же она забеременела, мужчина якобы начал ей угрожать, пытаясь заставить сделать аборт, давил на нее и утверждал, что из-за стресса во время беременности малыш родится неполноценным. В итоге Джурило потеряла ребенка, а кулинар ее обвинил в клевете и вымогательстве.

Сейчас женщина остается в СИЗО, сам Агзамов утверждает, что бывшую в живот не бил, и экспертиза показала, что Джурило не находилась в положении. Кондитер допускает, что когда любовница обратилась к молодому адвокату, тот решил “хайпануть” на истории и снова раздуть из этого новость, чтобы таким образом сделать себе имя.
После скандала с любовницей любимый кондитер Киркорова Агзамов отправил жену с сыном за границу

В своей невиновности Агзамов уверен, он не сомневается, что после расследования правда будет восстановлена. Угрозы поступали даже в сторону его супруге, поэтому семью он отправил за рубеж. Наталье Дружило кондитер помогал деньгами, она убеждала его, что средства идут на лечение, а он проявлял щедрость по той причине, что в прошлом они все же были близки.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 23:00

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