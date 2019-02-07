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Jeep может создать компактный электрокар по мотивам концепта 2003 года

Осенью 2003 года в Японии был впервые продемонстрирован электрокар Jeep Treo. Недавно же в автоконцерне заявили, что хотят выпустить уменьшенную версию Renegade, которая должна была дебютировать ещё 15 лет назад вместе с вышеназванной моделью.
Jeep может создать компактный электрокар по мотивам концепта 2003 года

Транспортное средство является «городским джипом» в виде 3-местной машины с нестандартной планировкой салона по схеме «2+1». Стоит отметить, что Jeep Renegade обладал длиной в 4,23 метра, а это один из самых низких показателей для кроссоверов компании. Treo же получил ещё меньшую длину – 3,23 метра и вес в 815 килограмм, поэтому автомобиль тут же назвали идеальным выбором для городских дорог. Концепт получился немного короче нового Suzuki Jimny четвёртой генерации.

Автопроизводители не захотели запускать Treo в серийное производство, и пока непонятно, будет ли новинка такой же маленькой. Впрочем, судя по концепт-кару, внедорожники бренда действительно могут обладать определённой компактностью.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 04:00

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