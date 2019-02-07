Jeep может создать компактный электрокар по мотивам концепта 2003 года





Транспортное средство является «городским джипом» в виде 3-местной машины с нестандартной планировкой салона по схеме «2+1». Стоит отметить, что Jeep Renegade обладал длиной в 4,23 метра, а это один из самых низких показателей для кроссоверов компании. Treo же получил ещё меньшую длину – 3,23 метра и вес в 815 килограмм, поэтому автомобиль тут же назвали идеальным выбором для городских дорог. Концепт получился немного короче нового Suzuki Jimny четвёртой генерации.Автопроизводители не захотели запускать Treo в серийное производство, и пока непонятно, будет ли новинка такой же маленькой. Впрочем, судя по концепт-кару, внедорожники бренда действительно могут обладать определённой компактностью.