Эксперты рассказали важные факты о процедуре ЭКО





Прежде всего, при решении проводить ЭКО необходимо учитывать возраст женщины. С годами яйцеклетки подвергаются неизбежным изменениям, что сокращает шансы на успешное оплодотворение. Не менее значимым компонентом эксперты называют и качество спермы. По их мнению, возраст мужчины отражается на его фертильности, также на нее влияет и образ жизни, наличие избыточного веса, вредных привычек и т.д.Чтобы ЭКО оказалось успешным, специалисты рекомендуют с особой тщательностью выбирать клинику для проведения процедуры. После 30 лет супругам лучше обращаться в те места, где предоставляют гарантию результата. Жизненное значения для рождения здорового малыша могут иметь также достойная акушерская помощь и поддержка на ранних этапах беременности, важно избегать разного рода стрессовых факторов.