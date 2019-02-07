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Эксперты рассказали важные факты о процедуре ЭКО

Эксперты из Австралии поделились важными фактами, которые необходимо знать о процедуре ЭКО. В последние годы она становится все более востребованной во всем мире.
Эксперты рассказали важные факты о процедуре ЭКО

Прежде всего, при решении проводить ЭКО необходимо учитывать возраст женщины. С годами яйцеклетки подвергаются неизбежным изменениям, что сокращает шансы на успешное оплодотворение. Не менее значимым компонентом эксперты называют и качество спермы. По их мнению, возраст мужчины отражается на его фертильности, также на нее влияет и образ жизни, наличие избыточного веса, вредных привычек и т.д.

Чтобы ЭКО оказалось успешным, специалисты рекомендуют с особой тщательностью выбирать клинику для проведения процедуры. После 30 лет супругам лучше обращаться в те места, где предоставляют гарантию результата. Жизненное значения для рождения здорового малыша могут иметь также достойная акушерская помощь и поддержка на ранних этапах беременности, важно избегать разного рода стрессовых факторов.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 03:00

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