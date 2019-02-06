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У Кейт Миддлтон и Меган Маркл возник конфликт из-за принца Уильяма

Отношения принца Гарри и Меган Маркл начали развиваться еще в 2016 году. Супруг Кейт Миддлтон принц Уильям выразил сомнения в отношении искренности их чувств, чем спровоцировал вражду между герцогинями.

У Кейт Миддлтон и Меган Маркл возник конфликт из-за принца Уильяма

В мае 2018 года случилось одно из самых ожидаемых событий Великобритании. Принц Уильям заключил брачный союз с американской актрисой Меган Маркл, сделав ее тем самым герцогиней Сассекской. Событие, повлекшее за собой немало противоречий, омрачал и тот факт, что между супругами двух принцев возник конфликт.

Как считает эксперт королевской семьи Кейти Николл, главной причиной разногласий между Миддлтон и Маркл стал давний неприятный разговор между двумя принцами. Еще в момент, когда отношения молодоженов только развивались, принц Уильям вызвал своего брата на откровенный разговор. Во время диалога герцог Кембриджский позволил себе резкое высказывание об отношениях принца Уильяма и Меган Маркл, усомнившись, действительно ли они любят друг друга.

Кейти Николл считает, что разговор не понравился и даже разозлил принца Гарри, что и стало началом конфликта. Таким образом, заявляет эксперт, напряженность в королевской семье отразилась на отношениях между Кейт Миддлтон и Меган Маркл не лучшим образом.



 
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Общество
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 21:00

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