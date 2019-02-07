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Перепрограммирование белых кровяных клеток поможет ученым в борьбе с раком поджелудочной железы

Перепрограммирование белых кровяных клеток поможет ученым в процессе борьбы с раком поджелудочной железы. Соответствующие заключения сделаны специалистами из США, представляющими Калифорнийский университет в Сан-Диего.
Перепрограммирование белых кровяных клеток поможет ученым в борьбе с раком поджелудочной железы

Опасность рака поджелудочной железы в том, что его трудно диагностировать, а на поздних сроках медицинское вмешательство редко приводит к положительному исходу. Новая методика предусматривает перепрограммирование типа белых кровяных клеток, известного как моноциты, что поможет в процессе таргетирования и искоренения опухолей при раке вышеупомянутого органа. Посредством генетической модификации моноциты можно было бы нацеливать на злокачественные клетки, а после поражения цели они бы трансформировались в макрофаги, способные поглощать и уничтожать раковые клетки.

Пока работа не перешла к массовым тестированиям, однако у ученых положительные прогнозы. Проверить свою методику авторы исследования уже успели на грызунах в лабораторных условиях, предусмотрены дальнейшие изучения.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 02:00

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