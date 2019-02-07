Audi представила новые «заряженные» версии TT RS Coupe и Roadster
Как известно, прошлым летом автоконцерн Audi впервые показал рестайлинговую модель TT, однако купе и родстер семейства RS остались нетронутыми. В компании всё же решили исправить это, обновив данные модификации.
Разработчики решились на полную переделку передней части машины с внедрением больших воздухозаборников на переднем бампере, позволивших сделать транспортное средство более агрессивным. Фиксированное антикрыло получит новые боковые «крылья», с помощью которых модель выглядит «мужественнее». Доступные модификации модели получат светодиодные фары, но в случае доплаты их заменят либо на матричные светодиодные аналоги, либо на OLED задние фонари. На данный момент покупателям доступно сразу 8 расцветок кузова, в том числе и эксклюзив Kyalami.
В подкапотном пространстве TT RS Coupe и Roadster разместится 5-цилиндровый бензиновый мотор с турбонаддувом на 400 лошадиных сил. С 0 до км/час автомобиль разгонится за 3,7 секунды, максимальная скорость не превысит 250 км/час. Предзаказ на модель стартует уже 7 февраля, но лишь для жителей стран ЕС. Например, немцам новинка обойдется в 67-71 тысячу евро.
Разработчики решились на полную переделку передней части машины с внедрением больших воздухозаборников на переднем бампере, позволивших сделать транспортное средство более агрессивным. Фиксированное антикрыло получит новые боковые «крылья», с помощью которых модель выглядит «мужественнее». Доступные модификации модели получат светодиодные фары, но в случае доплаты их заменят либо на матричные светодиодные аналоги, либо на OLED задние фонари. На данный момент покупателям доступно сразу 8 расцветок кузова, в том числе и эксклюзив Kyalami.
В подкапотном пространстве TT RS Coupe и Roadster разместится 5-цилиндровый бензиновый мотор с турбонаддувом на 400 лошадиных сил. С 0 до км/час автомобиль разгонится за 3,7 секунды, максимальная скорость не превысит 250 км/час. Предзаказ на модель стартует уже 7 февраля, но лишь для жителей стран ЕС. Например, немцам новинка обойдется в 67-71 тысячу евро.
Авто
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 00:00