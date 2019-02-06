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Из-за пластической операции певица Елена Демидова лишилась слуха

Отечественная певица Елена Демидова лишилась слуха из-за пластической операции. Подтяжку лица знаменитость решила сделать весной прошлого года в одной из клиник Москвы.
Из-за пластической операции певица Елена Демидова лишилась слуха

Елена Демидова обратилась к врачу с хорошими отзывами, надеясь, что он проведет ей подтяжку лица нитями. В ходе операции артистка услышала странный хлопок, но благодаря анестезии, болевых ощущений не последовало. Спустя время стало ясно, что медик проколол известной пациентке подъязычный нерв и слюнную железу. Многочисленные жалобы в Сети и руководству клиники не помогли, а сам специалист решительно избегал ответственности.

В интервью Breaking Mash Елена Демидова рассказала, что по-прежнему вынуждена лечиться у невропатолога. Только срочная операция не позволила певице полностью лишиться слуха, но последний все равно заметно пострадал. На лечение звезда успела потратить в сумме не менее 650 тысяч руб, а добиться справедливости артистке до сих пор так и не удалось.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:55

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