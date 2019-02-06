Анастасия Волочкова свой поперечный шпагат назвала “изысканным мерилом”

В честь праздника Анастасия Волочкова решила порадовать фолловеров в Instagram фирменным поперечным шпагатом. Звезда позирует у себя на лестнице, сидя в белом боди на фоне наряженной елки. У своих поклонников она поинтересовалась, убрали ли они уже новогоднее дерево, а также предложила угадать длину шпагата с вытянутыми носками. Балерина убеждена, что ее растяжка как нельзя лучше вписывается в стилистику мраморной лестницы особняка, что стало одной из причин покупки дома, пошутила знаменитость., — заключила теледива. Злопыхателям высказывать грубости по поводу ее растяжки балерина посоветовала на других страничках, поскольку возможность комментирования постов она ограничила., — добавила Волочкова, призвав фанатов растягивать связки, мышцы и удовольствие.