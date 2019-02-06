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Анастасия Волочкова свой поперечный шпагат назвала “изысканным мерилом”

Анастасия Волочкова назвала свой традиционный поперечный шпагат “изысканным мерилом”. Таким образом балерина решила поздравить многочисленных поклонников с Китайским Новым годом.
Анастасия Волочкова свой поперечный шпагат назвала “изысканным мерилом”

В честь праздника Анастасия Волочкова решила порадовать фолловеров в Instagram фирменным поперечным шпагатом. Звезда позирует у себя на лестнице, сидя в белом боди на фоне наряженной елки. У своих поклонников она поинтересовалась, убрали ли они уже новогоднее дерево, а также предложила угадать длину шпагата с вытянутыми носками. Балерина убеждена, что ее растяжка как нельзя лучше вписывается в стилистику мраморной лестницы особняка, что стало одной из причин покупки дома, пошутила знаменитость.

“Шпагат Волочковой — это очень изысканное мерило”, — заключила теледива. Злопыхателям высказывать грубости по поводу ее растяжки балерина посоветовала на других страничках, поскольку возможность комментирования постов она ограничила. “Шпагат грациозный остается, как и мои творческие проекты”, — добавила Волочкова, призвав фанатов растягивать связки, мышцы и удовольствие.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:47

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