Еврокомиссия считает смарт-часы Safe-Kid-One опасными для жизни детей





Как считают члены Европейской комиссии, часы могут нарушить конфиденциальность личных данных владельца и привести к утечке информации о его местонахождении.«Умные» часы были придуманы как раз в целях безопасности. Встроенный gps-датчик способен передавать родителям ребенка информацию о его местонахождении в случае, если он по каким-то причинам не может воспользоваться мобильным телефоном. Таким образом, родители всегда знали, где находится их ребенок, а в случае необходимости могли связаться с ним через специальное приложение.Однако члены комиссии посчитали, что передача таких данных не является зашифрованной, а практически общедоступной. Такая ошибка, по мнению экспертов, может привести к опасности для жизни детей.