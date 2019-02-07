АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Samsung Galaxy S10 Plus окажется тоньше предшественника
EUR 74.77 USD 65.67
Курс валют на 07.02.2019

Еврокомиссия считает смарт-часы Safe-Kid-One опасными для жизни детей

Еврокомиссия сделала вывод, что смарт-часы Safe-Kid-One представляют угрозу для жизни детей. Рассматривается запрет на продажу устройства от компании Enox.

Еврокомиссия считает смарт-часы Safe-Kid-One опасными для жизни детей

Как считают члены Европейской комиссии, часы могут нарушить конфиденциальность личных данных владельца и привести к утечке информации о его местонахождении.

«Умные» часы были придуманы как раз в целях безопасности. Встроенный gps-датчик способен передавать родителям ребенка информацию о его местонахождении в случае, если он по каким-то причинам не может воспользоваться мобильным телефоном. Таким образом, родители всегда знали, где находится их ребенок, а в случае необходимости могли связаться с ним через специальное приложение.

Однако члены комиссии посчитали, что передача таких данных не является зашифрованной, а практически общедоступной. Такая ошибка, по мнению экспертов, может привести к опасности для жизни детей.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 01:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Еврокомиссия считает смарт-часы
Audi представила новые «заряженные»
Брэдли Купер огорчен отсутствием его
После скандала с любовницей любимый
В день своего 95-летия Елизавета II
Супруга Игоря Акинфеева Екатерина Герун
Ради новых съемок звезда “Великолепного
У Кейт Миддлтон и Меган Маркл возник
Из-за пластической операции певица
Анастасия Волочкова свой поперечный
Дэниел Рэдклифф раскрыл большую тайну
Ученые выяснили, как мозжечок способен
Анна Семенович три дня отказывалась от
Уфолог обнаружил на снимках Марса кость
Агрессивная лиса застряла посреди
На новом снимке Кристину Орбакайте
Lagonda покажет в Женеве электрический
Археологи объяснили, когда древние
Lada Granta в январе стала самой
У ребенка оставленного под арестом
Регина Тодоренко снимает новый сезон
Ученые рассказали, как курение
Отдыхающая на Кубе звезда “Кармелиты”
Airbus организует первые гонки
Поклонники сравнили актрису Марию
Иосиф Оганесян не ночевал с женой из-за
Фрэнсис Бин Кобейн гордится сравнением
В России открыты продажи Nokia 8.1
С помощью молекулярной липучки ученые
Caviar выпустила "православный" телефон
Просмотреть все новости