Иосиф Оганесян не ночевал с женой из-за желания разобраться в себе

«Мне нужно было понять, чего я хочу. Что мне делать дальше. Рядом с Сашей я не мог этого сделать. Эта поездка мне помогла», - сообщил участник Дома-2.





Молодой человек некоторое время пытался объяснить, что такое поведение по отношению к нему и его родителям неприемлемо, но понял, что это ни к чему не приведет, и просто покинул съемочную площадку.После такого поступка Саша на своей странице в социальной сети Instagram написала, что подает на развод, поскольку Иосиф не ночевал дома, не отвечал на звонки, и находился неизвестно где.Вчера парень вернулся, объяснив публике, почему решил полностью отстраниться от внешнего мира, в том числе и от своей супруги.Также он заявил, что не позволит Черно кричать на свою мать. По его словам, жена не видит, где необходимо вовремя остановиться, поэтому в их семье постоянно происходят конфликты и истерики.Оганесян признался, что не знает, как заставить возлюбленную его уважать и считать, что мужчина должен быть главным в семье. Он спросил у своих подписчиков, как найти баланс, в надежде на полезные советы, но получил только одну рекомендацию – развестись.