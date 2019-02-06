Дэниел Рэдклифф раскрыл большую тайну первого фильма о Гарри Поттере





По словам Рэдклиффа, во время съемок для каждого из задействованных в съемках подростков был сделан полный слепок челюсти. В силу того, что их организм являлся растущим, молочные зубы у юных актеров периодически выпадали. Чтобы не тормозить рабочий процесс, члены съемочной команды всегда были готовы к внештатной ситуации. Дабы устранить недостаток, следовало просто вставить фальшивый зуб и продолжать работу согласно сценарию.Дэниел Рэдклифф отметил, что чаще всего зрители просто не замечали этого нюанса, хотя он откровенно бросался в глаза. В одной сцене молодые актеры могли разгуливать перед камерой без зуба, когда в следующей вся челюсть была в целостности.