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Дэниел Рэдклифф раскрыл большую тайну первого фильма о Гарри Поттере

Актер Дэниел Рэдклифф, известный по историям о Гарри Поттере, раскрыл тайну первой части нашумевшего фильма. Притом зрители “Философского камня” даже не догадывались, что их обманывают.
Дэниел Рэдклифф раскрыл большую тайну первого фильма о Гарри Поттере

По словам Рэдклиффа, во время съемок для каждого из задействованных в съемках подростков был сделан полный слепок челюсти. В силу того, что их организм являлся растущим, молочные зубы у юных актеров периодически выпадали. Чтобы не тормозить рабочий процесс, члены съемочной команды всегда были готовы к внештатной ситуации. Дабы устранить недостаток, следовало просто вставить фальшивый зуб и продолжать работу согласно сценарию.

Дэниел Рэдклифф отметил, что чаще всего зрители просто не замечали этого нюанса, хотя он откровенно бросался в глаза. В одной сцене молодые актеры могли разгуливать перед камерой без зуба, когда в следующей вся челюсть была в целостности.



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:39

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