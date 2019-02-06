В Чехии умер режиссер фильма “Три орешка для Золушки” Вацлав Ворличек





О кончине 88-летнего Ворличека уведомил посредством поста в сети Facebook его коллега Зденек Зеленка. Автор публикации отметил, что покойный деятель запомнился не только, как создатель “Трех орешков для Золушки”, поскольку под его началом мир увидело немало качественных кинолент, наполненных юмором и поэтикой в паре с абсурдными ситуациями. В частности, покойный режиссер работал над такими фильмами как “Летающий Честмир”, “Кто хочет убить Джесси?” и т.д.Впрочем, наибольшую славу Вацлаву Ворличеку принесла все же лента “Три орешка для Золушки”, вышедшая на экраны еще в 1973 году. Она создана по мотивам известной одновременной сказки. Роли в фильме получили многие выдающиеся актеры Чехословакии.