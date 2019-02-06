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Анна Семенович три дня отказывалась от еды

Анна Семенович на протяжении трех дней отказывалась от еды. Своих поклонников посредством поста в Instagram знаменитость поблагодарила за то, что они поддерживали ее все это время.
Анна Семенович три дня отказывалась от еды

Анна Семенович решила на три дня серьезно ограничить себя в питании, она практически голодала, позволяя только определенные продукты. В итоге за этот период ей удалось сбросить порядка 2,5 кг. Певица отметила, что нельзя сразу после голодовки начинать плотно питаться, еще несколько дней она будет перекусывать кашами, смузи, легкой пищей без сахара и соли. Чтобы продолжить терять вес, Семенович также намерена изменить свой рацион, включить туда больше овощей, налегать на рыбу, курицу, фрукты и индейку.

Количество алкоголя, мучного и схожих вредных продуктов теледива готова сократить. Своим поклонникам Анна Семенович предложила вместе с ней переходить на здоровый образ жизни. В комментариях фолловеры похвалили кумира за энтузиазм и упорство, но призвали слишком не увлекаться диетами.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:24

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