Ученые выяснили, как мозжечок способен защитить себя от болезни Альцгеймера





Профессора из университета Манчестера занимались исследованием, в ходе которого был использован метод разделения сложных веществ, а также анализ их подвижной фазы в совокупности с методом «взвешивания» молекул. В результате изучения ученые обнаружили отображение человеческим мозжечком модели экспрессии белка, которая составляла заметную разницу по сравнению с остальными отделами мозга.Исследователи пришли к выводу, что мозжечок способен самостоятельно избавляться от амилоидных бляшек, которые вызывают необратимые процессы в коре головного мозга. Они считают, что «малый мозг» обеспечивает сам защитную функцию от окислительных и воспалительных повреждений.Подробности и данные исследований опубликованы на официальном сайте Манчестерского университета.