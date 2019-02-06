Ученые выяснили, как мозжечок способен защитить себя от болезни Альцгеймера
Ученые провели исследования способности мозжечка противостоять болезни Альцгеймера. Выяснилось, что отдел головного мозга может защищать себя самостоятельно.
Профессора из университета Манчестера занимались исследованием, в ходе которого был использован метод разделения сложных веществ, а также анализ их подвижной фазы в совокупности с методом «взвешивания» молекул. В результате изучения ученые обнаружили отображение человеческим мозжечком модели экспрессии белка, которая составляла заметную разницу по сравнению с остальными отделами мозга.
Исследователи пришли к выводу, что мозжечок способен самостоятельно избавляться от амилоидных бляшек, которые вызывают необратимые процессы в коре головного мозга. Они считают, что «малый мозг» обеспечивает сам защитную функцию от окислительных и воспалительных повреждений.Подробности и данные исследований опубликованы на официальном сайте Манчестерского университета.
Профессора из университета Манчестера занимались исследованием, в ходе которого был использован метод разделения сложных веществ, а также анализ их подвижной фазы в совокупности с методом «взвешивания» молекул. В результате изучения ученые обнаружили отображение человеческим мозжечком модели экспрессии белка, которая составляла заметную разницу по сравнению с остальными отделами мозга.
Исследователи пришли к выводу, что мозжечок способен самостоятельно избавляться от амилоидных бляшек, которые вызывают необратимые процессы в коре головного мозга. Они считают, что «малый мозг» обеспечивает сам защитную функцию от окислительных и воспалительных повреждений.Подробности и данные исследований опубликованы на официальном сайте Манчестерского университета.
Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 20:30