АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Samsung Galaxy S10 Plus окажется тоньше предшественника
EUR 74.91 USD 65.57
Курс валют на 06.02.2019

Ученые выяснили, как мозжечок способен защитить себя от болезни Альцгеймера

Ученые провели исследования способности мозжечка противостоять болезни Альцгеймера. Выяснилось, что отдел головного мозга может защищать себя самостоятельно.

Ученые выяснили, как мозжечок способен защитить себя от болезни Альцгеймера

Профессора из университета Манчестера занимались исследованием, в ходе которого был использован метод разделения сложных веществ, а также анализ их подвижной фазы в совокупности с методом «взвешивания» молекул. В результате изучения ученые обнаружили отображение человеческим мозжечком модели экспрессии белка, которая составляла заметную разницу по сравнению с остальными отделами мозга.

Исследователи пришли к выводу, что мозжечок способен самостоятельно избавляться от амилоидных бляшек, которые вызывают необратимые процессы в коре головного мозга. Они считают, что «малый мозг» обеспечивает сам защитную функцию от окислительных и воспалительных повреждений.Подробности и данные исследований опубликованы на официальном сайте Манчестерского университета.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 20:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анастасия Волочкова свой поперечный
Дэниел Рэдклифф раскрыл большую тайну
Ученые выяснили, как мозжечок способен
Анна Семенович три дня отказывалась от
Уфолог обнаружил на снимках Марса кость
Агрессивная лиса застряла посреди
На новом снимке Кристину Орбакайте
Lagonda покажет в Женеве электрический
Археологи объяснили, когда древние
Lada Granta в январе стала самой
У ребенка оставленного под арестом
Регина Тодоренко снимает новый сезон
Ученые рассказали, как курение
Отдыхающая на Кубе звезда “Кармелиты”
Airbus организует первые гонки
Поклонники сравнили актрису Марию
Иосиф Оганесян не ночевал с женой из-за
Фрэнсис Бин Кобейн гордится сравнением
В России открыты продажи Nokia 8.1
С помощью молекулярной липучки ученые
Caviar выпустила "православный" телефон
В Чехии умер режиссер фильма “Три
Певица Татьяна Терешина опубликовала
Новое расширение для Google Chrome
Японский зонд "Хаябуса-2" приземлится
Александр Петров поздравит зрителей СТС
Алла Пугачева не пришла на похороны
Дмитрий Киселев сравнил клип «Ибица» с
Burger King в России теперь принимает
Ученые предложили новый метод
Просмотреть все новости