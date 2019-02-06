Уфолог обнаружил на снимках Марса кость от ноги пришельца
Виртуальный исследователь из Тайваня Скотт Уоринг уверен, что на полученных снимках Марса изображена кость от ноги пришельца. Новость об обнаруженной на планете находке уфолог рассказал пользователям на своем официальном сайте.
Специалист отметил, что по "останкам" гуманоида проехал марсоход. Это Скотт Уоринг определил по следам шин, двигавшихся по объекту. Такой факт возмутил искателя внеземной жизни: ученые NASA заявляют, что очень осторожны и бояться уничтожить или повредить объекты, желая найти следы жизни на Марсе. Но если бы такая находка была обнаружена в людном парке или на одном из пляжей - это могло бы превратиться в расследование убийства. А если кости пришельца есть на чужеродной планете, то это никого из властей США и ученых не интересует.
Уфолог заявил, если главе Соединенных Штатов Дональду Трампу нужны настоящие открытия на Марсе, он должен сделать его главой американского космического агентства. Это позволит исследователю раскрыть тайны, хранящиеся в NASA и доказать: представители внеземной цивилизации существуют, как и жизнь на других планетах.
Специалист отметил, что по "останкам" гуманоида проехал марсоход. Это Скотт Уоринг определил по следам шин, двигавшихся по объекту. Такой факт возмутил искателя внеземной жизни: ученые NASA заявляют, что очень осторожны и бояться уничтожить или повредить объекты, желая найти следы жизни на Марсе. Но если бы такая находка была обнаружена в людном парке или на одном из пляжей - это могло бы превратиться в расследование убийства. А если кости пришельца есть на чужеродной планете, то это никого из властей США и ученых не интересует.
Уфолог заявил, если главе Соединенных Штатов Дональду Трампу нужны настоящие открытия на Марсе, он должен сделать его главой американского космического агентства. Это позволит исследователю раскрыть тайны, хранящиеся в NASA и доказать: представители внеземной цивилизации существуют, как и жизнь на других планетах.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:15