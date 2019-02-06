На новом снимке Кристину Орбакайте сравнили с подростком

В своем профиле Кристина Орбакайте разместила фото, которым поприветствовала год Свиньи, официально наступивший по китайскому календарю. По заявлениям артистки, в этом году она готова быть для своих многочисленных поклонников талисманом. “Верим в чудеса и любовь!”, — заключила знаменитость, а сопроводила публикацию шапкой в форме поросенка, указанный символ наблюдается и на кофте 47-летней исполнительницы.В комментариях фолловеры отметили, что на фото Орбакайте выглядит моложе своих лет и ее легко спутать с подростком. Не оставила без внимания публика и то, что на лице кумира присутствует минимальное количество макияжа, а натуральность певицу только красит. Пост оценили “лайками” более 46 тысяч юзеров.