Алла Пугачева не пришла на похороны Децла в Москве





Церемония прощания с Децлом в столице проходила 6 февраля, проститься с ним смогли не только близкие, но также и сотни фанатов. Прибыл на траурное мероприятие в том числе и отец Толмацкого, с которым у артиста в последнее время были сложные отношения. При этом среди присутствующих не оказалось Аллы Пугачевой, она не пришла также и на кладбище. В то же время после новости о смерти своего бывшего подопечного Примадонна в соцсети выразила слова скорби относительно кончины молодого рэп-исполнителя.СМИ предположили, что Пугачева слишком близко к сердцу восприняла новость о смерти Децла, не желая видеть рэпера в гробу. Кроме того, в последнее время Примадонна слишком занята подготовкой к своему концерту, пройдет который в честь 70-летия знаменитости.